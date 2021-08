[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 전도 소방기술경연대회 준비에 구슬땀을 흘리는 선수단에 격려를 하고 대회 시연회를 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 시연회는 화재진압(속도방수), 구조(응용구조·최강소방관), 구급(심폐소생술경연) 분야 종목별 선수단에 격려품을 지원하고 응원하고자 마련됐다.

고재우 서장은 “경연대회를 위해 구슬땀을 흘리는 대원들에게 좋은 결실이 있었으면 좋겠다”며 “훈련 과정에서 숙달된 기술이 현장대응 역량을 한 단계 높이는 좋은 계기가 되길 바란다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr