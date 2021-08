스마트물류센터 인증 기업에 7년간 대출이자 지원

스마트물류센터 민간 투자 활성화를 위한 대출 이자 비용 지원사업 첫 대상자로 중소 물류기업인 '파스토'가 선정됐다.

국토교통부는 전날 KDB산업은행, 파스토와 함께 스마트물류센터 이차보전(금리 차이를 메워 주는 것) 대출 1호 약정을 맺었다고 18일 밝혔다.

이 사업은 스마트물류센터 인증을 받은 사업자를 대상으로 최대 1500억원의 대출금에 대해 7년 간 이자를 지원하는 내용이다. 지원율은 인증등급과 기업규모에 따라 2%포인트 범위 내에서 결정된다.

첫 번째 지원업체는 중소기업인 파스토다. 용인 풀필먼트센터 내 자동화 설비 투자비용 70억원에 대해 7년 간 2%포인트의 이자비용 지원한다.

파스토는 지난달 29일 제1호 스마트물류센터 인증 1등급을 받았다. 로봇피킹이 가능한 자동창고시스템(AutoStore)과 분류·포장 작업을 고속 수행하는 최첨단 분류기(SureSort) 등을 국내 물류업계 최초로 도입하고, 물류작업 전반에 자동주행로봇, 무인지게차를 활용해 물류비를 절감해 나갈 계획이다.

전형필 국토부 물류정책관은 "스마트물류센터 이자지원 사업이 민간투자의 마중물 역할을 해 물류시설의 스마트화, 물류산업의 경쟁력 강화를 이끌어 나갈 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

