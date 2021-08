[58년생 순자씨]"권리 없는 아줌마 일터…노조 만들었죠"

<기획>여성 베이비부머 리포트 #2

청소 노동자 유제순·임진순씨

[아시아경제 김현정 기자(세종), 이현주 기자, 손선희 기자(세종)] 자녀들의 대입 준비를 위해 다니던 무역회사를 그만 둔 유제순(65)씨가 근 10년 만에 다시 일을 시작한 곳은 ‘빌딩’이었다. 유씨는 친한 교회 지인의 추천으로 직업소개소를 연계해 청소 노동자로 취직했다. 그는 "갱년기 우울증이 심하게 와서 힘들었는데 일을 다시 시작하니 너무 재미있었다"고 회상했다.

그런데 시간이 지날수록 불합리한 상황을 체감하기 시작했다. 유씨는 "소장(감독, 관리자)이란 사람이 50, 60명 되는 여사님들을 쭉 앉혀 놓고 뭐라고 말을 하면 다들 죄진 것 마냥 고개를 푹 숙이고 있었다"면서 "죽은 사람들처럼 ‘네네’ 하고 살았다"고 말했다. 당시만 해도 감독관인 소장에게 청소 노동자들이 밥을 해주거나 빨래를 해주는 문화가 있었다고 한다. 그는 "청소일을 시작하면서 5~6년 간 창피한 줄 몰랐고, 나는 그냥 일 한다는 자부심으로 출근했다"면서도 "아무리 내가 잘났고 똑똑해도 여기에선 ‘청소부 아줌마’ 밖에 안 된다는 생각이 들면서 갑자기 수치심이 들었다"고 말했다.

성추행도 발생했다. 유 씨가 이에 대해 따져 물으니 ‘독버섯은 잘라 버려야 된다’고 하면서 청소가 가장 힘든 층을 배치 받은 적도 있다. 그는 남편과 상의 후 경찰서를 찾아가 고소했고 2년 재판 끝에 승소했다.

유 씨는 어린 시절부터 적극적으로 의사를 표현했다. 초등학생일 무렵 수업 시간에 공부 대신 돌멩이나 솔방울 등을 주워오라는 선생님에게 ‘우리가 해야 할 일이 아니다. 왜 이런 것을 시키냐’고 따져 물었던 기억이 생생하다. 여고에서도 학생들을 대표하는 일을 했다. "아버지가 남동생 공부를 가르쳐야 된다고 대학에 가지 말라고 해서 열흘 단식을 하고, 대학 안 가면 죽어버린다고 했다고 한 적도 있다"면서 "매일 울고 책가방 집어 던지고 그러니까 전문대학엘 보내 주셨다"고 말했다.

무역회사에서도 오래 근무했던 유 씨가 보기엔 청소 노동자로서의 삶은 이해하기 어려운 점이 많았다. 그는 "그 때만 해도 관리자들이 청소 노동자들을 매우 하찮은 존재로 생각했다"면서 "밥 해줘라, 빨래 해줘라 아무렇지 않게 지시했고 불만을 제기하면 왜 유난을 떠느냐고 윽박질렀다"고 말했다.

하루는 여성 청소 노동자들이 옷을 갈아입은 탈의실에 남성 관리자가 기척도 없이 문을 열고 들어와 반말로 지시를 시작했다. 유씨는 더이상 참을 수 없다고 노동조합을 결성하기로 마음을 먹었다. 더 분명한 목소리를 내기 위해서였다. 유 씨는 "노동조합을 ‘싸움쟁이’라고 생각해서 좋지 않게 봤지만 그렇지만은 않더라(웃음)"면서 "노동자들한테는 없어서는 안 되는 그런 일을 한다"고 말했다.

이런 영향으로 평균 연령 73세 ‘언니들’도 힘을 냈다. 최근 ‘노인아르바이트노동조합’이 탄생한 것이다. 노인알바노조에서 활동 중인 임진순(76)씨는 "사무실(사측)에서 해주지 못 하는 일이 노조를 통해서는 해결 가능하다"면서 "억울한 일들도 가끔 풀린다"고 말했다. 임 씨는 이어 "나도 어려운 용어들을 배워가면서 노조 활동을 하고 있다"면서 "직분을 가진 적이 한 번도 없었지만 청소일을 같이 하던 사람들과 함께 하니 마음도 편하다"고 했다. 청소 노동자로 25년 간 근무한 임 씨는 "요즘 청소 노동자를 뽑을 때 사람을 보는 게 아니라 나이로 평가해서 나름 일하는 방식도 있고 잘할 수 있는 사람들이 채용이 잘 안 된다"면서 "노인 수준에 맞는 하루에 2~3시간씩 일하는 일자리가 있었으면 한다"고 말했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr