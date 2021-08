아시아나, 고프로와 마케팅…SNS 참여시 미주 왕복 항공권 제공

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 18,350 전일대비 250 등락률 +1.38% 거래량 294,298 전일가 18,100 2021.08.18 10:32 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 2분기 영업익 949억원…"화물 부문 매출 견인"코로나19 확진자 급증에도 날아오른 항공주"마일리지로 가전제품 구매" 아시아나-삼성전자 반짝 이벤트 close 은 전 세계 액션 카메라 시장점유율 1위 기업인 '고프로'와 함께 '여행에 대한 희망을 이끌어 가자'는 테마로 공동 마케팅 캠페인을 진행한다고 18일 밝혔다.

캠페인은 다음달 10일까지 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 통해 참여 가능하다. 아시아나항공과 고프로 코리아의 인스타그램을 팔로우 한 후 여행영상 및 사진을 고프로 'Quick' 앱으로 영상을 제작해 본인 인스타그램에 필수해시태그와 함께 등재하면 참여 가능하다.

경품은 아시아나 미주노선 이코노미 왕복 항공권 1매, 고프로 히어로 9블랙, 패리티 여행용 캐리어 등을 증저아며, 특별상으로 모바일 음료 기프티콘도 제공한다.

아시아나항공 관계자는 "코로나 단계가 향상되어 여행에 대한 갈증이 더욱 심화된 상황이지만, 항공기를 소재로 비보잉 댄스를 접목한 영상을 통해 여행에 대한 그리움을 잠시나마 잊고 다시 찾아올 여행의 설렘을 느껴보는 계기가 되었으면 좋겠다"고 전했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr