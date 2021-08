코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥

코스닥 다시 상승 전환되는 등 큰 변동폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 하락 출발했던 코스피가 기관에 힘입어 장 초반 상승세를 나타내고 있다. 코스닥은 약 2개월 만에 1000선 아래로 떨어지기도 했지만 장중 상승 전환됐다.

18일 코스피는 전 거래일 대비 0.04%(1.11포인트) 하락한 3141.98로 장을 시작했다. 하지만 오전 9시33분을 기점으로 상승 전환됐다.

기관의 매수세가 거세다. 기관은 2322억원을 순매수했다. 개인은 16억원치를 사들였다. 반면 외국인은 2286억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 은행의 상승폭은 4.73%로 가장 컸다. 이어 섬유의복(3.06%), 통신업(1.94%), 운수창고(1.53%), 금융업(1.21%) 등 순이었다. 보험(-0.96%), 의약품(-0.72%), 전기전자(-0.14%), 철강금속(-0.18%) 등 순으로는 떨어졌다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 986,000 전일대비 26,000 등락률 -2.57% 거래량 151,388 전일가 1,012,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'대표단 파견에도 여전한 깜깜이 백신 수급… "모더나, 이번 주말 8~9월 공급계획 통보"연휴에도 현안 보고…이재용, 현장 경영활동 초읽기 close 의 낙폭은 1.88%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 400 등락률 -0.54% 거래량 14,622,009 전일가 74,200 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 일진디스플레이, 애플·삼성에 메타버스 핵심 미니 LED 부품 공급 부각 강세김기남 삼성전자 부회장, 상반기 보수 35억원…이재용은 무보수원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (-0.94%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 2,000 등락률 -0.94% 거래량 290,119 전일가 213,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다[굿모닝 증시] 높아진 경기회복 경계와 반등 close (-0.94%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 205,185 전일가 274,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다바이오株, 연말까지 긍정적인 투자심리 이어진다 close (-0.73%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 428,000 전일대비 500 등락률 -0.12% 거래량 196,999 전일가 428,500 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다[굿모닝 증시] 높아진 경기회복 경계와 반등 close (-0.47%) 순으로 하락했다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 3,500 등락률 +4.00% 거래량 13,168,324 전일가 87,400 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'[특징주]카카오뱅크, 2분기 실적 기대감에 10% 넘게 급등코스피 약세.. 외인 순매도 지속 close (6.86%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 143,500 전일대비 1,500 등락률 +1.06% 거래량 1,111,766 전일가 142,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 약세.. 외인 순매도 지속코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다 close (0.70%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 1,000 등락률 +0.99% 거래량 3,022,328 전일가 101,500 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 이석희 사장 상반기 보수 18억원…최태원 회장 급여 반납원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'D램 고점 논란…PC용 이어 서버 D램 전망도 '먹구름' close (0.49%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 793,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 118,463 전일가 794,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'현안부터 챙긴 이재용…조기 경영활동 기대 속 험난한 여정외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워 close (0.25%)는 상승했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 3,000 등락률 -0.34% 거래량 73,148 전일가 893,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태코스피, 외국인 1조원대 순매도...장중 '3210선' 약세 close 은 보합을 나타냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.42%(4.25포인트) 하락한 1006.80로 장을 출발했다. 이날 오전 9시25분 999.26까지 떨어지며 장중 1000선을 하회하기도 했다. 1000 밑으로 떨어진 것은 지난 6월17일 이후 약 2개월 만이다. 하지만 오전 9시41분을 기점으로 상승 전환되면서 1015.51까지 올랐다.

외국인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인은 761억원을 순매수했다. 개인과 기관은 679억원, 74억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 종이·목재의 상승폭은 2.21%로 가장 컸다. 이어 운송장비·부품(1.73%), 디지털콘텐츠(1.73%), 출판·매체복제(1.54%), 비금속(1.46%) 등 순으로 상승했다. 기타 제조(-1.91%), 운송(-1.24%), 화학(-0.85%), 인터넷(-0.84%), 의료·정밀기기(-0.36%) 등 순으로는 하락했다.

강세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,250 전일대비 1,850 등락률 +5.08% 거래량 2,397,800 전일가 36,400 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생무료 선언!코스피 약세.. 외인 순매도 지속코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다 close 의 상승폭은 4.81%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 63,500 전일대비 1,700 등락률 +2.75% 거래량 115,057 전일가 61,800 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 2Q 부진 펄어비스…중국 성과에 모든게 달렸다[클릭 e종목]"펄어비스, 2분기 저점 통과 전망…목표가 16%↑"코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태 close (2.43%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,100 등락률 +1.43% 거래량 1,974,415 전일가 77,100 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 맥스트 저리가라! 메타버스 “新대장주” 등극! 바로 터집니다!“원방테크” 후속! 역대급 바이오株! 코스피 약세.. 외인 순매도 지속 close (2.33%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 306,000 전일대비 6,300 등락률 +2.10% 거래량 172,230 전일가 299,700 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태 close (2.17%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 118,700 전일대비 1,700 등락률 +1.45% 거래량 543,314 전일가 117,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태코스피, 외국인 1조원대 순매도...장중 '3210선' 약세 close (1.79%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 77,900 전일대비 300 등락률 +0.39% 거래량 90,719 전일가 77,600 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (1.03%) 순이었다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 162,200 전일대비 2,800 등락률 -1.70% 거래량 244,087 전일가 165,000 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 2Q 매출액 987억·영업익 166억 기록원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 약세.. 외인 순매도 지속 close (-2.06%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 700 등락률 -1.04% 거래량 496,034 전일가 67,300 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피, 외인 1.9조 순매도에 하락 마감...'3200선' 위태코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락 close (-1.93%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,900 전일대비 1,000 등락률 -0.85% 거래량 265,713 전일가 117,900 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'코스피 약세.. 외인 순매도 지속코스피 혼조.. 외인 6거래일째 판다 close (-1.10%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 420,100 전일대비 1,800 등락률 -0.43% 거래량 12,196 전일가 421,900 2021.08.18 10:31 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯"코스피, 개인·기관 동반 매수 '3220선' 강보합...삼전·SK하이닉스 하락반도체에 흔들린 증시...3220선까지 밀린 코스피 close (-0.12%) 순으로는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr