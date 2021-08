종근당, 한국기업평가서 신용등급 'AA-' 획득…"국내 제약사 최고"

[아시아경제 서소정 기자] 종근당(대표 김영주)은 국내신용등급평가사인 한국기업평가와 나이스신용평가로부터 각각 'AA-(안정적)', 'A+(긍정적)'의 우수한 신용등급과 등급전망을 부여 받았다고 18일 밝혔다.

종근당의 이번 신용등급과 등급전망은 품목 포트폴리오와 연구개발 역량을 감안해 사업 안정성이 우수하고, 실질적인 무차입으로 우수한 재무구조를 보유하고 있는 점, 견조한 수익성이 이어질 것으로 전망되는 점 등이 종합적으로 반영됐다.

종근당은 2019년 처음으로 연매출 1조원을 돌파하고 지난해 코로나19 위기 속에서도 전년 대비 21% 성장한 1조3030억원의 매출을 기록했다. 매년 매출액의 10% 이상을 연구개발에 투자하며 혁신신약과 개량신약, 바이오의약품 개발에 나서고 있다.

현재 이상지질혈증 치료제 'CKD-508', 샤르코마리투스 치료제 'CKD-510', 항암이중항체 'CKD-702', 코로나19 치료제 '나파벨탄' 등이 국내외에서 임상중이다.

종근당 관계자는 "AA- 신용등급은 현재 국내 제약사 중 최고등급으로 종근당의 재무건전성과 사업경쟁력, 발전가능성 등을 인정 받은 것"이라며 "매출 확대와 연구개발 성과의 선순환 구조를 정착해 종근당의 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

