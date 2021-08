충남, 수산식품 클러스터 ‘밑그림’ 연내 완성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 올해 연말까지 수산식품 클러스터 조성의 밑그림을 완성할 계획이다.

도는 최근 ‘수산식품 클러스터 조성 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역’ 착수보고회를 가졌다고 18일 밝혔다.

수산식품 클러스터는 수산식품산업 관련 기업, 연구소, 대학, 기업 지원시설을 일정 지역에 집중해 상호연계를 통한 시너지효과를 발생케 하기 위해 형성한 집합체다.

도는 간편 식품 수요가 증가하는 최근 소비패턴에 맞춰 1억5000만원의 예산을 긴급 확보, 연말까지 연구용역을 진행해 수산식품 클러스터 기본계획을 최종 수립할 방침이다.

연구용역은 수산물의 고부가가치화, 생산·가공시설 첨단화 등 미래 성장전략을 마련하고 지역 환경에 맞춘 세부 실천계획을 수립하는데 초점을 맞춰 추진된다.

수산식품 클러스터 조성의 공간적 범위는 충남 연안 시·군이며 연구용역 주요 사업내용은 ▲국내외 수산식품산업 여건 변화 및 전망 ▲충남 수산식품산업 현황 및 잠재력 등 여건 분석 ▲국내외 관련 사례 및 정책 연관성 ▲충남 수산식품 수출 가공 클러스터 입지 분석 ▲기본 계획 및 세부 계획 ▲공간 계획 ▲타당성 분석 등이다.

충남형 수산식품 클러스터는 1200억원의 예산을 들여 전체 면적(추정) 2만9700㎡에 사물인터넷(IoT) 스마트 물류창고, 디지털 트윈(Digital Twin) 가공시설, 수산식품 연구개발(R&D)센터, 창업·보육센터, 무역지원센터 등을 조성하는 것을 핵심으로 조성될 예정이다.

조성 후에는 생산부터 가공, 유통, 수출에 이르기까지 전 주기를 통합 지원하게 된다. 또 HACCP 등 국제 수준의 엄격한 품질·위생·규격 관리를 지원하는 체계도 갖출 예정이다.

앞서 충남은 지난해 지역 수산식품 수출액이 사상 첫 1억달러를 넘어서는 기록을 세웠다. 여세를 몰아 도는 10년 후 연간 수산식품 수출액 3억달러 이상의 목표 달성을 위해 앞으로 6년간 2000여억원을 투자할 계획이다.

조원갑 도 해양수산국장은 “그간 충남에는 수산자원을 활용할 수 있는 가공업체가 많지 않아 원물 공급중심의 산지 위판을 하거나 타 시·도의 대규모 가공공장을 이용하는 등 수산물 부가가치를 확대하는데 한계가 있었다”면서 “하지만 수산식품 클러스터가 조성되면 충남이 명품 수산물로 고부가가치를 창출하고 수출을 다각화하는 등 수산업 분야에 세계적 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr