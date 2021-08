[아시아경제 임정수 기자] 세계로선박금융㈜은 지난 17일 임시 주주총회에서 조규열 전 수출입은행 해양구조조정본부장(부행장)을 신임 대표이사에 선임했다고 18일 밝혔다.

조 신임 대표는 한국해양대 경영학박사 출신으로 한국수출입은행에서 30여년을 재직하며 해양프로젝트 금융부장, 해양금융종합센터장, 해양구조조정본부장(부행장) 등을 역임했다. 2018년 1월에는 한국해양보증보험 2대 사장에 취임한 바 있다.

이후 지난 7월까지 한국해양진흥공사 출범부터 보증본부, 정책지원본부, 해운금융1본부장을 맡아 3년의 임기를 성공적으로 마쳤다.

조 대표는 "회사의 핵심 역량과 신규 사업 개발을 위해 직접 영 업일선에 나설 것"이라며 "신규 거래 발굴 등을 통해 세계로선박금융을 작지만 강한 회사, 핵심 경쟁력을 보유한 회사로 이끌어 나아갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr