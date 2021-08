▲서무송 씨 별세, 김연지 남편상, 서홍준 정은 부친상=17일, 삼성서울병원 장례식장 20호실, 발인 19일 오전 5시, 장지 서울추모공원, 연락처 010-3993-8024

