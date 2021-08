새벽배송 넘어 … '즉시 배송'으로 유통 톱티어 도전장

[사람人] 허연수 GS리테일 부회장

홈쇼핑과 기존 유통사업 통합

요기요 배달망까지 결합해 퀵커머스 사업 한계 극복

향후 5년간 신사업 등 1조 투자 … 2025년 매출 25조 달성 목표

"전국 1만6000여 오프라인 플랫폼과 디지털, 홈쇼핑 커머스를 결합해 시너지를 낼 수 있는 유통사는 GS리테일밖에 없다."

허연수 GS리테일 대표이사 부회장이 GS홈쇼핑과의 통합 출범 후 한 달여 만에 요기요 인수에 나서며 몸집 키우기에 나섰다. 전국에 자리 잡은 편의점·슈퍼 등 오프라인 플랫폼을 기반으로 온라인 고객을 연결하기 위해 '퀵커머스(즉시배송)' 사업에 집중, 단숨에 업계 '톱티어'로 등극하겠다고 자신하고 있다.

유통업 몸담은 디지털 전략가

허 부회장은 GS그룹 창업주 고 허만정 회장 아들 허신구 GS리테일 명예회장의 4남이다. 고려대 전기공학과를 졸업하고 미국 시러큐스대에서 전자계산학 석사학위를 받은 공대 출신 최고경영자(CEO)다. 1987년 LG상사에 입사해 LG유통(현 GS리테일) 신규점 기획부문장, GS리테일 편의점 사업부 영업부문장, MD본부장 겸 정보서비스부문장 등을 거치며 줄곧 유통 사업을 전담했다.

허 부회장은 2010년 백화점과 대형마트를 매각하고 편의점과 기업형슈퍼마켓(SSM) 중심으로 사업을 재편했다. 2015년 파르나스호텔 지분 67.56%를, 2017년엔 AS왓슨스의 왓슨스코리아 지분 50%를 전량 인수하는 등 GS리테일의 신성장 동력 발굴에도 적극 나서고 있다. 온라인 장보기 쇼핑몰 GS프레시를 출범시켜 온라인 채널을 대폭 강화했고, 주력 사업인 편의점 GS25는 점포 매출과 수익성에 초점을 맞춰 업계 1위로 키우는 등 GS그룹 오너 3세 경영의 대표주자이면서 실무에 강하고, 디지털 전략에도 밝다는 평가를 받는다.

퀵커머스 경쟁력 발판 마련

허 부회장은 사모펀드 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라 컨소시엄과 함께 요기요를 운영하는 딜리버리히어로코리아의 지분 100%를 8000억원에 인수했다. GS리테일이 요기요에 투자하는 금액은 총 3000억원에 이른다. 허 부회장은 연내 매각 대금 납입을 마치는 대로 편의점과 슈퍼마켓, 온라인 장보기몰 등과 연계한 본격적인 퀵커머스 사업에 나설 계획이다. 1만6000여개 소매점과 60여개 물류센터망에 요기요의 배달망을 결합해 퀵커머스 1위 사업자가 되겠다는 전략이다.

앞서 GS리테일은 시너지를 확대하고 온·오프 사업을 연결하기 위해서는 퀵커머스 체계를 구축해야 한다고 판단하고 지난 4월 메쉬코리아(부릉)의 지분 19.53%를 인수했다. 6월에는 GS25와 GS더프레시의 도보배달 주문 전용앱 '우딜'도 내놓았다. 이번 요기요 인수까지 더해지면서 GS리테일은 전국 GS더프레시와 퀵커머스를 연계해 익일배송, 새벽배송, 당일배송을 넘어선 '즉시배송 장보기' 서비스 구현이 가능해졌다.

나아가 홈쇼핑과 기존 유통사업을 통합해 퀵커머스의 한계로 여겨지던 상품 구색을 확대하고 합리적인 가격과 혜택까지 제공할 수 있게 됐다. 현재 70조원 규모로 추정되는 식자재 유통시장이나 가정간편식(HMR) 구독 서비스 등 신규 사업과도 연계할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

2025년까지 1조원 투자

허 부회장은 e커머스를 중심으로 한 물류사업 확대를 통해 GS리테일의 매출을 2025년 25조원으로 끌어올릴 계획이다. 향후 5년간 디지털커머스와 인프라 구축, 신사업 등에 총 1조원을 투자한다.

GS리테일은 올 초 주주총회에서 사업목적에 배송대행업, 화물운송 관련 서비스업, 화물 운송 주선업 등을 비롯한 통신판매중개업을 사업목적에 추가했다. 허 부회장은 "GS리테일과 GS홈쇼핑의 흡수합병으로 온오프라인 채널 간 시너지 효과를 극대화하는 데 주력할 것"이라며 "이를 위해 좋은 매물이 나온다면 인수합병을 추진할 의지가 충분히 있다"고 공언했다.

지난달 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티와 함께 국내 반려동물 1등 전문몰 '펫프렌즈' 지분 95%를 공동 인수한 것도 이 같은 배경에서 진행됐다. 펫프렌즈는 단순 전문몰을 넘어 반려동물 라이프스타일 플랫폼으로 도약하기 위해 유수의 기업들과 제휴, 신규 서비스와 브랜드 컬래버레이션 상품 등을 선보일 예정이다. 올해 4월엔 반려동물 전문 온라인쇼핑몰 '어바웃펫'을 론칭, 최근 SBS와 함께 총 215억원을 투자하기로 했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr