"코로나 속 건강이 최고" … 이마트, 홍삼·비타민 선물세트 30% 늘려

'바이오퍼블릭 국산 홍삼' 2만세트 한정수량 판매

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 장기화로 건강에 대한 관심이 높아지면서 이마트가 추석 선물세트 가운데 건강식품 품목을 지난해보다 30% 확대해 준비했다고 18일 밝혔다.

앞서 지난해에도 코로나19가 확산되면서 추석 건강세트 매출이 전년 동기 대비 10.2% 증가하는 등 명절 선물로 건강 관련상품이 각광을 받았다는 게 이마트의 설명이다.

이마트는 올해도 이같은 트렌드가 지속될 것으로 보고 건강세트 상품을 확대하고 행사 품목도 늘렸다. 작년 추석 사전예약 기간 45가지 구성으로 선보였던 건강세트를 올해는 59개로 30% 가량 상품을 확대했다. 이 중 구매수량에 따라 상품을 한 개 더 주는 N+1 행사 상품이 23개, 50% 할인 상품이 6개, 40% 할인 상품이 4개 등 행사 상품만 따져도 작년보다 40% 많은 33가지에 달한다.

이마트는 우선 건강식품 전문기업 휴온스네이쳐와 콜마비앤에이치가 생산한 '바이오퍼블릭 프리미엄 국산 6년근 홍삼세트'를 2만개 한정 수량으로 선보인다. 홍삼정 240g, 스틱형 홍삼 30포, 홍삼 바이알 10병으로 구성된 상품의 정상가는 13만8000원이지만 추석 행사 기간인 9월21일까지 행사 카드로 결제하면 35% 저렴한 8만9700원에 구매할 수 있다.

멀티비타민, 루테인, 프로바이오틱스 등 바이오퍼블릭 건강기능식품을 3만원 이상 구매하면 선물용 다회용백을 전점 5000개 한정으로 증정, 선물받는 사람의 건강 상태에 맞춘 세트 상품도 구성할 수도록 했다.

'정관장 홍삼원 골드 60포'는 카드할인 40%와 10+1 행사를, '정관장 에브리타임 밸런스20포'는 카드할인 20%와 5+1 행사를 진행한다. 또 'CJ 한뿌리 흑삼대보+흑삼진' 세트는 카드할인 30%와 5+1 행사를, 'CJ 한뿌리 흑삼대보'와 '휴럼 품격이 다른 산삼배양근'은 각각 1+1 혜택을 준다.

이마트 김가은 건강식품 바이어는 "이마트의 건강기능식품 브랜드 바이오퍼블릭이 출시 70여일만에 판매고 20만개를 돌파할 만큼 코로나19 이후 고객들의 건강에 대한 관심이 높아졌다"며 "명절을 맞아 부모님께 건강세트를 선물하는 수요가 늘 것으로 보고 합리적인 가격의 건강 선물세트를 기획했다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr