文대통령 "카자흐와 손잡고 상생번영…韓 뉴딜정책·신북방정책 결합"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 한국을 국빈방문한 카심 조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령과 경제인 간담회를 갖고 뉴딜 정책·신북방 정책 등을 카자흐스탄의 신경제정책인 '누를리 졸'과 결합시킬 수 있다고 강조했다.

문 대통령은 17일 오후 청와대에서 열린 경제인 간담회에서 "한국의 뉴딜 정책과 경제 발전 경험, 기술력을 함께 나눈다면 카자흐스탄의 새로운 도약에 추동력을 더하게 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "한국의 카자흐스탄 투자는 210만 달러에서 40억 달러로 늘어났고, 1000만 달러에 그쳤던 교역 규모도 2019년 40억 달러를 넘어섰다"며 "상호보완적 경제구조와 공통의 목표를 가진 두 나라가 더 긴밀하게 협력한다면 훨씬 큰 시너지를 만들어낼 수 있다"고 강조했다.

문 대통령은 카자흐스탄이 2050년까지 세계 30대 선진국 진입을 목표로 산업 다변화와 디지털·그린 경제 전환에 힘쓰고 있다며 이를 한국의 뉴딜 정책과 연계할 수 있다고 전망했다. 또 운송, 물류, 에너지 등의 인프라 구축을 골자로 하는 카자흐스탄의 신경제정책 '누를리 졸'을 "한국의 신북방 정책과 결합한다면 양국 경제 발전은 물론 유라시아의 공동 번영에도 기여하게 될 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "이날 오전 토카예프 대통령과 정상회담에서 빅데이터, 5G, 바이오헬스, 우주개발까지 신산업 분야 협력을 한층 강화하기로 합의했다"며 "양국 기업에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 강조했다.

이어 "카자흐스탄과 한국은 멀리 떨어져 있지만 까마득한 고대 시기부터 실크로드를 통해 문화를 주고받았다"며 "연대와 협력의 가치가 어느 때보다 소중한 지금, 두 나라 기업과 정부가 손을 맞잡고 상생번영의 미래를 향해 새로운 실크로드를 열어가길 기대한다"고 덧붙였다.

토카예프 대통령은 이에 "대한민국은 우리 카자흐스탄의 최대 무역 파트너 중 하나"라며 "한국 기업들이 식품, 광업, 자동차 조립 등 기타 분야에서 성공적으로 진출하고 사업을 하고 있지만, 양자 협력의 잠재력이 아직 충분히 활용되고 있지 않은 상태"라고 답했다.

그는 "한국은 금속가공, 자동차, 식품, 의료·보건, 교육 분야에서 큰 성공을 이루었으며, 카자흐스탄은 디지털화와 이노베이션 분야에서 협력하고자 한다"며 "우리가 협력의 방향에 대해서 관심이 있고, 대통령으로서 제가 개인적으로 관심을 갖고 지원을 계속 해 드리겠다"고 강조했다.

토카예프 대통령은 "국가 에너지 분야에서 신재생에너지 비중도 계속 늘어날 것으로 생각하고 있고, 신재생에너지에 대해서도 큰 관심을 갖고 있다"며 "문 대통령과 회담을 가졌을 때 그 얘기를 했고, 오후에 한국 기업들과 만나면서도 그 얘기를 했다"며 신재생 분야의 협력 가능성도 시사했다.

이날 간담회에는 문승욱 산업통상자원부 장관과 구자열 무역협회장, 공영운 현대자동차 사장, 이인용 삼성전자 사장, 정영인 두산중공업 사장, 민명기 롯데제관 대표, 주시보 포스코인터 사장, 서정진 셀트리온 명예회장, 김규영 효성 대표, 고동현 동일토건 대표, 유정열 코트라 사장이 참석했으며 카자흐스탄 측에서는 삼룩카지나(국부펀드), 카스피그룹(금융), 미네랄 프로덕트(자원), 카자흐텔레콤(통신) 등이 참여했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr