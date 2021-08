이재명 "황교익, 보은인사 아니야…여론 보고 결정할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사가 맛 칼럼니스트 황교익씨를 경기관광공사 사장으로 내정한 것이 '보은인사'라는 지적에 대해 "보은인사가 아니다"라고 반박했다.

17일 이 지사는 이날 채널A에서 중계된 민주당 대선후보 본경선 4차 TV토론에서 정세균 전 총리의 '보은인사' 질문에 "제가 이 분을 채용하기 위해 규정을 바꿨다고들 하시는데, 이미 3년 전에 바꿨다"면서 이 같이 답했다.

이 지사는 "이전까지는 관피아들만 하게 돼 있었다"며 "몇 급 이상 공무원, 박사급 이상 등만 채용했는데 창의적인 사람들도 뽑기 위해 (채용 규정을) 바꿨고 이는 중앙정부의 한국관광공사도 이미 바뀌어있다"고 설명했다. 그러면서 "현재 3배수로 임원추천위원회에서 올라왔는데 국민 여론도 보고, 도민 의견도 보고 (최종)결정을 하겠다"고 말했다.

이어 "저는 철저히 저와 가깝냐 안 가깝냐가 아니라, 능력이 있냐 없냐로 (인사를) 결정해왔다"고 덧붙였다.

정 전 총리가 "'내가 보은인사를 했다'라고 실토하는 경우는 없다"고 꼬집자, 이 지사는 "멀쩡한 인사를 보은인사로 공격하는 경우는 봤다"고 맞받아쳤다.

