정철동 LG이노텍 사장, 상반기 보수 16억600만원

[아시아경제 김흥순 기자] 정철동 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 204,000 전일대비 9,000 등락률 -4.23% 거래량 198,815 전일가 213,000 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 LG이노텍 노조, 사업장 인근 소상공인 지원 나서 LG이노텍 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참'어닝 서프라이즈' LG이노텍, 3분기는 더 좋다 close 사장이 올해 상반기 보수로 16억600만원을 수령했다.

17일 LG이노텍 반기보고서에 따르면 정 사장은 상반기 보수로 급여 5억9200만원, 상여 9억7500만원, 기타소득 3900만원 등 총 16억6000만원을 받았다.

LG이노텍 은 정 사장에게 지급한 상여금에 대해 "재무지표와 관련해 매출액이 2019년 8조3021억원에서 2020년 9조6296억원으로 전년 대비 증가한 사항과 비재무지표 관련 광학사업 지속 확대, 차량 사업 기반 구축, 사업 구조의 질적 성장을 위한 사업 구조조정 개선 등으로 경영 목표를 달성할 수 있도록 리더십을 발휘한 점을 고려해 산출했다"고 설명했다.

이 밖에 허동영 전무가 상반기 보수로 14억2700만원, 이득중 전무가 12억7700만원을 각각 수령했고 박창곤 상무와 김희전 상무는 각각 8억1900만원과 5억7900만원을 받았다.

