진에어, 2분기 영업손실 488억원…"적자 폭 감소"

진에어는 올해 2분기 영업손실 488억원을 기록했다고 17일 공시했다.

같은 기간 매출은 634억원으로 전년동기 대비 173% 증가했고, 영업손실은 108억원으로 감소했다.

진에어는 "코로나19 장기화로 국제선 여객 사업 침체가 지속되는 가운데 2분기 국내선 여객 증가 등으로 전년 동기 대비 매출이 증가하고 적자 폭이 감소했다"고 말했다.

그러면서 "하반기에는 노선 및 기재 운영 효율화, 비용 절감 등을 통한 수지 방어와 자본 확충 등 재무건전성 강화에 총력을 다하겠다"고 말했다.

