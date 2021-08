나주시, 23일까지 ‘평생교육 프로그램’ 수강생 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 오는 23일까지 코로나19로 위축된 시민의 문화·여가생활 향유를 위해 마련한 ‘하반기 평생교육 프로그램’ 수강생을 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 코로나 4차 대유행, 델타 변이 바이러스 확산 추세를 고려해 온라인 화상 어플(Zoom) 등을 활용한 비대면 교육에 주안점을 뒀다.

주요 교육은 ‘행복한 힐링 요가’, ‘웰빙 기계체조’, ‘도자기 공예’, ‘퀼트·힐링 바느질’, ‘집에서 배우는 셀프 헤어’, ‘한의사가 알려주는 한방 상식’ 등 일상 건강, 취미에 유용한 총 10개 강좌가 운영된다.

신청은 나주시 평생학습정보방을 통해 선착순으로 신청을 받는다.

대면 수업의 경우 사회적 거리두기 수칙 준수를 위해 과목당 최대 10명으로 인원이 제한된다.

시 관계자는 “코로나19 확산세에 따라 대면 수강이 어려운 점을 감안해 비대면 위주로 다양한 강좌를 마련했다”며 “앞으로도 평생학습도시와 시민의 욕구에 부합하는 평생교육을 발굴, 추진하겠다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr