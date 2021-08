코리아센터, 상반기 사상 최대실적…"사상최대 수익 낼 것"

[아시아경제 유현석 기자] 이커머스 전문기업 코리아센터는 올해 상반기 실적 공시를 통해, 연결기준 매출액 1706억8000만원, 영업이익 99억6000만원을 기록하며 창사이래 최대의 실적을 냈다고 17일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 매출은 20.1%, 당기순이익은 14.3%가 증가한 수치다. 상반기 상각 전 영업이익(EBITDA)은 168억6000만원을 기록하며 전년 동기대비 대비 5.2%가 증가했다. 쇼핑 솔루션 및 광고, 빅데이터, 풀필먼트를 포함한 해외직구 서비스 분야에서 고른 성장세를 보였다.

상반기 사업 부문별 매출은 국내 사업을 담당하고 있는 메이크샵 플랫폼이 전년 동기대비 19.1% 증가한 462억7000만원을 기록했다. 쇼핑몰 검색엔진 '다찾다'와 상품 등록, 재고관리, 상품수정을 쉽고 빠르게 진행할 수 있는 쿠팡 전용 웹솔루션 지원 등으로 쇼핑몰 거래액 및 마켓연동 거래액은 총 4조9150억원을 기록했다. 메이크샵 플랫폼 광고 사업은 전년 대비 매출이 26%가 증가하며 매출과 영업이익을 끌어 올리는데 일조했다.

하반기에는 가격비교 전문 플랫폼인 에누리 가격비교와 힘을 합쳐 업계 최초로 개발한 쇼핑몰 전용 검색엔진 '다찾다'가 본격적으로 쇼핑몰 매출 향상으로 이어진다. 또 메이크샵 외 이커머스 쇼핑몰 전반을 대상으로 무료 지원을 확대함과 동시에 독자적인 ‘다찾다’ 검색엔진을 기반으로하는 사업모델을 적극적으로 추진할 예정이다.

해외사업을 담당하고 있는 몰테일 플랫폼의 매출은 동기대비 21.8%가 성장한 1050억원을 기록했다. 글로벌 풀필먼트를 포함한 해외 직구건수는 동기대비 31.7% 성장한 120만여건을 달성했다. 한국, 미국, 중국, 독일, 영국, 일본, 스페인 전세계 7개국 9곳의 물류센터를 비롯한 이태리 MD 지점을 기반으로 지난 10여년동안 선제적 투자를 통한 직구 및 풀필먼트 사업 중심으로 고도화된 글로벌 물류테크 네트워크를 갖춘 결과가 주요했다.

지난해 상반기에 코로나 팬데믹 여파로 마스크 수급의 스페셜 이슈로 영업이익이 단기간에 크게 증가한 가운데 올해 상반기에는 지난 상반기와 같은 스페셜 이슈 없이도 지난해를 뛰어 넘는 영업이익을 달성했다. 더 나아가 올해 하반기에는 7개국 9곳의 물류센터를 기반으로 글로벌 브랜드와 손잡고 직구 역직구 사업을 확대하는 G2C(Gobal-To-Customer) 사업을 궤도에 올려놓아 연말 소비시즌과의 시너지를 노린다. 이와 함께 호주 및 유럽시장 물류센터 신규 오픈 등 전방위 수익 사업확대로 최대의 실적을 보여줄 예정이다.

빅데이터와 가격비교 사업을 담당하고 있는 에누리 플랫폼의 매출은 동기대비 6.9% 증가한 153억 7천만원을 기록했다. 올 상반기기준으로 10억개가 넘는 표준상품데이터 및 상품데이터를 확보하고 있는 가운데 에누리 플랫폼 매출중 빅데이터 매출 비중은 39.2%를 기록하며 빅데이터 1위 판매 사업자 지위를 굳건히 했다. 가격비교 부문은 언택트 영향으로 건강식품, 간편식, 신선식품을 비롯한 비대면 솔루션 제품들의 판매가 증가했다.

김기록 코리아센터 대표는 "이커머스 시장경쟁이 치열해지고 확대되고 있는 과정에서 국내사업과 해외사업이 골고루 성장했다"며 "특히 하반기에는 쇼핑몰 검색엔진 '다찾다'와 G2C사업 등을 기반으로한 선제적인 사업 확장을 통해 사상 최대의 수익을 낼 것"이라고 강조했다.

