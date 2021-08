[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 17일 건전한 공직문화 확산을 위해 경찰서, 경비함정, 파출소 등 8개 부서에 ‘청렴 응원 포스터’를 전달하며 청렴한 공직문화 분위기 조성에 앞장서고 있다고 밝혔다.

임재수 목포해양경찰서장은 “청렴은 공직자가 지켜야 할 가장 중요한 덕목이다”며 “부정부패 없는 깨끗한 해양 문화를 만들어 국민에게 신뢰받는 해양경찰이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 목포해경은 소속 경찰관에게 정기적으로 청렴 캠페인 및 부패 방지 교육을 하며 건전하고 올바른 공직문화를 정착시키기 위해 다양한 노력을 하고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr