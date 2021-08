KOTRA, 한-캐나다 미래차 파트너십 맞춤형 사업 추진

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 국내 기업들의 북미 미래차 부품시장 진출 지원을 위해 이달부터 4개월 간 '한-캐나다 미래차 파트너십 맞춤형 사업'을 추진한다고 17일 밝혔다. 이번 사업에는 미래차 부품 관련 우리 중소·중견기업 8개사가 참가한다.

이번 사업은 캐나다의 자율주행차량 혁신 네트워크(이하 AVIN)를 활용해 한국과 캐나다 기업 간 미래차 분야의 협력 기회를 발굴하기 위해 마련됐다. 2017년에 출범한 AVIN은 캐나다의 자율주행기술 개발을 선도하며 캐나다 최초의 자율주행차 시범존도 운영하고 있다.

올해는 KOTRA가 캐나다 정부의 미래차 프로젝트를 수행하는 ▲씨아이티엠(CITM) ▲인베스트 오타와(Invest Ottawa) ▲1855 휘트비(Whitby)와 협약을 맺고 국내기업 맞춤형 지원 프로그램을 공동으로 진행한다.

KOTRA는 수행기관과 함께 국내 참가기업들이 캐나다 미래차 부품 공급망 사슬에 진입할 수 있도록 돕는다. 세부적으로 ▲시장정보 제공 ▲법인설립 지원 ▲잠재 투자자 연결 ▲양국 기업들의 공동 연구개발(R&D) 기회 발굴 등의 서비스를 제공할 계획이다.

정영화 KOTRA 토론토 무역관장은 "캐나다의 미래차 산업은 인공지능(AI)산업과 융합된 자율주행차량을 중심으로 기술개발 수요가 높다"며 "캐나다 정부도 한국과의 공동 협력에 긍정적이어서 다양한 사업을 추진해 더 많은 양국 기업들이 협력할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr