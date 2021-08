독립유공자 후손 또 다른 유공자 후손들 도와 화제

피앤씨솔루션, 서대문구 나라사랑채 거주 국가유공자에 3년간 정기 후원 약정



[아시아경제 박종일 기자] 광복의 달 8월에 독립유공자 후손이 또 다른 유공자 후손들을 돕기로 해 화제다.

서대문구(구청장 문석진)는 피앤씨솔루션(대표이사 최치원)이 이번 달부터 천연동 나라사랑채(독립문로8길 30)에 입주해 있는 국가유공자 전 가구 14곳에 3년간 매월 10만 원씩 기부하기로 했다고 17일 밝혔다.

이번 약정에 따른 성금은 5040만 원으로, 앞서 올해 6월 서대문구 홍은2동 나라사랑채(연희로41가길 33) 전 가구 23곳을 위한 기부금까지 더하면 피앤씨솔루션은 3년 동안 37세대에 총 1억3320만 원을 후원한다.

‘나라사랑채’는 지역내 서대문형무소역사관과 독립공원이 있는 서대문구가 국가유공자와 그 유가족이 안정적으로 거주할 수 있도록 제공한 공공임대주택으로, 천연동 주택이 2017년8월 홍은2동 주택이 2019년9월 개관했다.

올 6월 서대문구청에서 열렸던 ‘홍은2동 나라사랑채 후원 결연식’에서 문석진 구청장이 “천연동에도 나라사랑채가 있다”고 소개하자 피앤씨솔루션 최치원 대표는 “독립유공자 후손으로서 국가유공자 분들을 도울 수 있어 감사하다”며 흔쾌히 추가 기부 의사를 밝혔다.

후원금은 서대문구의 동 단위 민관 복지협력 조직인 천연동과 홍은2동 마봄협의체를 통해 나라사랑채 국가유공자 가구에 전달된다.

문석진 서대문구청장은 “국가유공자 분들을 위한 나눔 실천이 광복의 달을 더욱 뜻깊게 하고 있다”며 감사를 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr