오후 9시 기준 코로나19 신규 확진자 1275명…확산세 계속

16일 오후 9시 기준 이날 국내 코로나19 신규 확진자는 총 1275명으로 집계됐다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1275명이다.

전날 같은 시간에 집계된 1429명보다 154명 적다. 일주일 전 월요일인 지난 9일 오후 9시 집계치 1384명에 비해서도 109명 적다.

확진자 수가 줄긴 했지만 지난 사흘 연휴 기간 검사 건수가 대폭 감소한 영향이 반영된 것이어서 확산세가 꺾였다고 보기는 어렵다는 분석이다.

신규 확진자는 수도권이 817명(64.1%), 비수도권이 458명(35.9%)이다.

시도별로는 경기 383명, 서울 360명, 경남 94명, 인천 74명, 대구 46명, 부산 44명, 경북 38명, 제주 36명, 대전·충남 각 33명, 충북 28명, 강원 26명, 울산 22명, 전북 21명, 전남 20명, 광주 17명이다.

17일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 1400명 안팎이 될 전망이다. 전날에는 오후 9시 이후 127명 늘어 최종 1556명으로 마감됐다.

하루 확진자는 41일 연속 네 자릿수를 이어갔다. 해외유입을 제외한 지역발생 확진자 수는 일평균 약 1792명이다.

