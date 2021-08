"유승민·홍준표 똘마니 이준석" 글에 '좋아요' 눌렀다 취소한 윤석열…"관리자 실수"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 이준석 국민의힘 대표를 비판하는 내용의 페이스북 글에 '좋아요'를 눌렀다가 취소한 사실이 알려져 논란이 되고 있다. 이에 윤 전 총장 측은 "SNS 관리자가 본인 계정인 줄 착각해 누른 것"이라고 해명했다.

정중규 전 바른미래당 전국장애인위원회 공동위원장은 15일 자신의 페이스북에 '윤석열·최재형, 이재명 향해 나란히 포문…윤석열·최재형 때린 유승민'이라는 제목의 기사를 공유하면서 "유승민·홍준표는 이 와중에도 대정부 비판보다 윤석열 향한 내부 총질 팀킬 '짓'에만 몰두한다"고 비판했다.

그는 "유승민·홍준표와 '윤석열 저격조' 마당쇠로 뛰고 있는 것이 이준석"이라며 "누가 지금 제1야당 국민의힘을 대표하고 있는 대선주자인가를 이보다 더 명확히 드러내는 뉴스가 또 있을 것인가"라고 했다.

아울러 정 위원장은 "유승민·홍준표와 그 똘마니 이준석은 국민, 특히 정권교체를 바라는 유권자들 앞에 부끄러운 줄 알아야 한다"고 직격했다.

윤 전 총장은 공식 페이스북 계정으로 해당 글에 '좋아요'를 눌렀다가 현재 취소한 것으로 알려졌다. 논란이 커지자 윤 전 총장 측은 'SNS 관리자의 실수'라며 진화에 나섰다.

캠프 관계자는 복수의 매체를 통해 "현재 윤 전 총장 공식 페이스북은 관리자와 윤 전 총장 두 명이 함께 관리하고 있다"라며 "관리자가 자기 아이디로 로그인된 줄 알고 '좋아요'를 눌렀다가 바로 취소를 눌렀다"고 해명했다.

한편 이 대표와 윤 전 총장은 최근 경선후보 등록 전 토론회 실시 여부를 놓고 신경전을 벌인 데 이어 통화 녹취 논란까지 불거지면서 갈등의 골이 깊어지고 있다.

특히 윤 전 총장 캠프 조직본부장인 이철규 국민의힘 의원은 자신의 페이스북을 통해 "당 대표라는 사람이 자당 유력 후보와의 통화를 녹음하고, 그 녹취록이 유출됐다는 뉴스를 접하고 경악을 금치 못하겠다"며 이 대표를 강력 비판했다.

이에 이 대표는 "녹취파일이 존재하지 않으므로 당연히 녹취록도 존재하지 않는다"고 반박했다. 그는 자신의 페이스북을 통해 "해당 일자(지난 12일)에 윤 후보와 나눈 대화는, 60여 명 이상의 언론인들로부터 구체적 내용에 대한 집중 취재가 들어왔고 대화가 길지 않아 대부분의 내용이 취재 과정에서 언론인들에게 전달됐다. 그런 구두로 전달된 부분이 정리돼 문건화된 것으로 보인다"고 해명했다.

당시 통화는 윤 전 총장 캠프 신지호 정무실장의 '탄핵' 발언이 논란이 되자, 윤 전 총장이 이 대표에게 직접 전화를 하면서 성사된 것으로 알려졌다.

