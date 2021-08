“당신의 사업을 돕습니다” 새울본부, 2022년도 사업자지원사업 공모

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “원자력발전소가 이웃인 당신의 사업을 돕습니다.”

한국수력원자력 새울원자력본부는 ‘2022년도 사업자지원사업 공모’를 오는 18일부터 9월 17일까지 진행한다.

사업자지원사업은 ‘발전소주변지역 지원에 관한 법률’에 따라 원자력발전사업자가 발전소 주변지역의 경제 활성화와 환경개선, 복지향상 등을 목적으로 한수원 자기자금으로 시행하는 지원사업이다.

새울본부의 2022년도 사업자지원사업 예산은 총 111억이며, 공모 분야는 △교육·장학사업 △지역경제협력사업 △주변환경개선사업 △지역복지사업 △지역문화진흥사업 △그 밖의 지원사업 등 총 6개 분야이다.

새울본부는 올해도 지역 내 기관·단체·주민의 사업에 대한 이해를 돕고 적극적인 참여를 이끌기 위해 오는 20일 오전 10시 울산 울주군 서생면사무소 3층 대회의실에서 사업자지원사업 공모 설명회를 개최할 예정이다.

새울원자력본부 이상민 본부장은 “코로나19 장기화로 침체한 지역경제 활성화와 복지 사각지대 해소를 위한 다양한 복지사업 발굴로 주민에게 실질적으로 도움이 되도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

공모와 관련한 세부 내용은 새울본부와 울주군청 홈페이지를 ‘클릭’하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr