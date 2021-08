'코로나 확산 막자' 광화문광장 철통 경비

광복절 연휴 마지막날인 16일 서울 세종대로 일대에 긴장감이 감돌고 있다. 일부 보수단체가 연휴 기간 ‘변형 1인 시위’를 예고하면서 경찰이 거리 곳곳에 차벽과 펜스를 설치했다. 경찰은 도심 불법 집회 및 행사를 차단하고 강행 시 엄중 처벌할 방침이다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr