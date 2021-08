서울시, 하반기 치유농업 프로그램 90명 모집

청소년, 청장년, 중노년 등 생애주기별 맞춤형 치유농업 프로그램 운영

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 도심 속에서 텃밭을 가꾸며 치유와 힐링을 경험할 수 있는 '생애주기별 맞춤형 치유농업 프로그램'을 9~10월에 걸쳐 운영한다고 17일 밝혔다. 서울시는 18일부터 27일까지 참여자 90여명을 모집할 계획이다.

9월 1주차부터 시작되는 하반기 치유농업 프로그램은 주 1회씩 총 8주 간 진행된다. 서울 시민이라면 누구나 신청 가능하며, 청소년(13~18세), 청장년(19~64세), 중노년(65세 이상) 등 자신의 생애주기에 맞는 프로그램을 신청하면 된다.

참여자들은 자신이 가꿀 텃밭을 직접 구상하는 활동부터 작물 수확 및 수확물을 활용한 꽃꽂이, 천연염색 등 다양한 연계활동을 체험할 수 있다. 또한 치유 효과 향상을 위한 산책과 명상, 심리극 등 다채로운 활동들이 준비돼 있다.

서울시는 대상자 설문 조사 및 만족도 조사를 통해 프로그램의 효과성을 평가하고 이러한 내용을 토대로 도시민들의 요구에 적합한 치유농업 프로그램을 개발해 나갈 예정이다.

참여 신청은 서울시농업기술센터 홈페이지 공고문 확인 후 담당자 전자우편으로 참여 신청서를 제출하면 된다. 참여자 모집은 선착순으로 이루어지며, 조기 마감될 수 있다.

하반기 치유농업 프로그램 관련 기타 문의사항은 서울시농업기술센터 도시농업팀으로 문의하면 된다.

조상태 서울특별시농업기술센터 소장은 “이번 치유농업 프로그램이 도시민들의 지친 몸과 마음에 작은 위로를 전할 수 있기를 희망한다”며 “상하반기에 운영된 치유농업 프로그램 결과를 바탕으로 보다 체계적인 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

