LG에너지솔루션, 친환경공법 배터리 원재료 확보

호주AM 전기차 130만대분량 니켈·코발트 구매계약

"배터리 원재료 공급망 관리, 사업경쟁력↑"

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션이 배터리 핵심원료인 니켈과 코발트를 안정적으로 확보했다.

회사는 16일 호주 배터리 원재료 생산업체 ‘오스트레일리안 마인즈(AM)’와 니켈 가공품(니켈·코발트 수산화 혼합물) 장기 구매계약을 맺었다고 밝혔다. 이에 따라 2024년 하반기부터 6년간 니켈 7만1000t, 코발트 7000t을 공급받는다. 한번 충전해 500㎞ 이상 가는 고성능 전기차 기준 130만대분 배터리를 만들 수 있는 양이다.

AM사는 2001년 설립된 회사로 친환경 공법을 적용해 전기차 배터리용 니켈과 코발트를 생산하는 스코니 프로젝트를 추진하고 있다. 2024년 호주 퀸즐랜드 그린베일 지역에 제련공장 건설을 완료키로 했다.

LG에너지솔루션은 배터리 핵심 원재료를 안정적으로 확보하는 한편 ESG(환경·사회·지배구조) 경쟁력도 확보했다. AM사는 채굴과정에서 부산물로 생기는 광물찌꺼기(광미)를 드라이 스태킹 방식으로 처리할 계획을 갖고 있다. 이는 폐기물을 중화·건조해 보관하는 방식으로 기존 방식에 비해 건설·유지비용이 많이 들지만 환경 친화적이다.

아울러 지난해 IRMA(Initiative for Responsible Mining Assurance) 회원사로 가입했다. 이는 윤리적이고 환경친화적인 코발트·리튬채굴을 장려하기 위한 협의체로 환경·사회적 이슈에 대해 독립적인 기관의 검증을 받고 있다고 LG 측은 전했다.

앞서 이 회사는 지난 6월 호주 니켈·코발트 제련기업 QPM사에 120억원을 투자해 지분 7% 정도를 인수했다. 그에 앞서 지난해 12월 솔루스첨단소재 유럽법인 유상증자에 참여, 575억원을 투자했다. 솔루스첨단소재는 이차전지용 동박을 만든다. 김종현 LG에너지솔루션 사장은 "배태러 핵심 원재료 경쟁력을 확보하고 책임있는 공급망 관리를 하는 게 배터리업계의 중요한 사업경쟁력이 됐다"며 "글로벌 선도업체로서 지위를 공고히 할 것"이라고 말했다.

