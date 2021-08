SKT, Z폴드3·Z플립3 예약…맞춤형 구독상품에 혜택까지

17일 사전 예약 개시, 24일 개통 시작

고객의 관심사 맞춘 ‘구독x구독 페스티벌’과 ‘T Day’

제휴카드·T안심 특별보상으로 최대 103만원 할인

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 17일부터 23일까지 일주일 간 갤럭시 Z 폴드3와 갤럭시 Z 플립3의 예약판매에 돌입한다고 밝혔다. 예약 고객의 개통은 24일, 공식 출시는 27일이다.

SK텔레콤은 이번 Z폴드3·Z플립3 사전예약 구매고객을 위해 ▲고객의 관심사에 맞춘 구독 상품과 연계한 T Day ▲PXG·카카오골프예약 등 최고 인기 브랜드와의 공동 프로모션 ▲최대 103만원 구매 혜택 및 조기기변 가능한 클럽기변 상품 등 역대급 혜택을 준비했다.

◆ 갤럭시 Z 시리즈 고객 입맛 딱 맞춘 구독 서비스 연계 프로모션 시행

SK텔레콤은 골프, 쇼핑, 뷰티 등 Z폴드3·Z플립3 구매 고객의 주요 관심사에 맞춘 풍성한 구독 서비스 연계 프로모션을 시행한다.

먼저 Z폴드3·Z플립3 구매 고객이 다양한 분야의 인기 구독 서비스를 함께 즐길 수 있는 이벤트 ‘구독x구독 페스티벌’을 준비했다.

구매 고객은 개통 시 이벤트 응모 URL이 포함된 MMS를 받게 되며, 이벤트 페이지에서 이마트·배달의민족·술담화·프레시코드·카카오프렌즈골프 등 다양한 구독서비스 중 추첨을 통해 1개 서비스를 받을 수 있다. 해당 이벤트는 8월 24일부터 온오프라인 구매 고객 모두 참여 가능하며, 10월 8일 당첨자 발표 예정이다.

SK텔레콤은 Z폴드3·Z플립3 고객의 관심사와 선호 제휴처 및 인기있는 구독상품을 연계해 T Day를 구성했다. 8월 3주차부터 시행되는 T Day에서는 골프·쇼핑·건강·뷰티를 테마로 ▲11번가의 골프·자동차·패션·뷰티 기획전 ▲파리바게뜨·VIPS 할인 ▲카셰어링 업체 그린카 할인쿠폰 등을 제공할 예정이다.

또, 8월 T Day 전후인 2주차와 4주차에 바캉스 이벤트를 시행, 휴가철에 어울리는 뷰티 브랜드와 식음료 브랜드의 할인을 순차적으로 제공할 예정이다.

◆ T다이렉트샵에서만의 특별한 혜택 제공… PXG·카카오골프예약과 공동 프로모션도

SK텔레콤은 프리미엄 골프브랜드 PXG와 함께 전용 케이스·볼마커·머니클립·무선 충전 패드· 네임택·미니 클러치로 구성한 ‘PXG 스페셜 에디션’을 준비했다. 한정판 콜라보레이션 제품인 PXG 스페셜 에디션은 예약판매 시점부터 공식 온라인몰 T다이렉트샵과 11번가에서, 24일부터 오프라인 매장 T월드에서 바로주문 서비스로 구매 가능하다.

SK텔레콤은 T다이렉트샵에서 Z폴드3·Z플립3을 예약한 고객을 위해 ▲스타워즈·크루엘라 등 디즈니 콜라보 T기프트 ▲유니세프·홀트아동복지회와 협업해 제작한 ESG T기프트 ▲레트로 스피커·JBL이어폰·3in1 무선충전기 등 프리미엄 상품 등 총 9가지의 T기프트를 준비했다.

T다이렉트샵에서만 받을 수 있는 추가 할인 및 혜택도 있다. SK텔레콤은 롯데카드와 함께 PLCC ‘티다 롯데카드’를 출시, 10만원 캐시백과 2년간 최대 50만4000원 통신 요금 할인을 제공할 예정이다. ‘티다 롯데카드’는 오는 24일부터 롯데카드 고객센터 또는 홈페이지를 통해 발급 신청 가능하다.

‘언택트 플랜’에 가입하는 고객에게 요금 할인 및 더블 데이터 제공 등의 추가 혜택과 연간 최대 18만원 제휴쿠폰을 제공하는 ‘티다팩’의 혜택도 준비되어 있다.

국내 1위 골프 예약 플랫폼 카카오골프예약도 프로모션에 함께했다. SKT는 카카오골프예약 회원 중 Z폴드3·Z플립3을 구매한 고객을 대상으로 선착순 333명에게 '갤럭시 워치4'를 제공할 계획이다.

◆제휴카드·T안심 특별보상으로 최대 103만원 할인…19개월 조기 기변 옵션도

SK텔레콤은 Z폴드3·Z플립3 구매 고객이 좀 더 쉽게 기기를 구매하고, 유지하고, 바꿀 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다. 먼저 좀 더 저렴하게 구매하고 싶은 고객을 위해 ▲삼성 카드 제휴 할인 혜택 최대 53만2000원 ▲T안심보상 최대 특별 보상 50만원을 통해 최대 103만원 할인 받을 수 있도록 준비했다.

T월드의 T매니저나 민팃 안심거래키오스크를 통한 T안심보상(중고폰 반납) 특별보상도 Z폴드3·Z플립3 구매 시 가격 부담을 줄일 수 있는 방법이다. 갤럭시 노트10+ 256GB(SM-N976_256GB)와 노트20(SM_N981)을 반납하면 최대 50만원까지 보상받을 수 있다. 기존 폴더블폰 고객 뿐 아니라 일반 스마트폰을 사용하던 고객도 기존폰을 반납하면 일정 금액을 보상받을 수 있다.

또한, 통상 24개월 유지해야하는 ‘5GX클럽’ 상품에 19개월 조기 기변 옵션을 추가, Z폴드3·Z플립3 구매 고객이 추후 좀 더 쉽게 다음 단말로 변경할 수 있도록 했으며, ‘5GX클럽’ 반납 부적합 사유의 49%를 차지했던 ‘액정 잔상’에 대해 자기부담금 9만원으로 기기변경을 가능케 해 고객의 부담을 줄였다.

그 밖에 예약 구매 후 사전 개통하는 고객에게는 제조사 사은품으로 ▲갤럭시 버즈2와 삼성케어플러스(파손보장형) 1년권 ▲S펜이 포함된 전용케이스(Z폴드3 구매고객) ▲전용 케이스와 럭키박스(Z플립3 구매고객)이 제공된다.

◆"가장 Z 시리즈답게" 서비스 최적화

SK텔레콤은 Z폴드3·Z플립3 구매 고객들이 폴더블 단말의 사용 경험을 극대화 할 수 있도록 삼성전자 및 다양한 업체들과 서비스 최적화를 진행했다.

Z폴드3·Z플립3는 언제 어디서나 스마트폰을 원하는 각도로 접어 편리하게 사용할 수 있는 플렉스 모드 및 특히 대화면의 장점과 화면 몰입감을 높일 수 있는 UDC(Under Display Camera, Z폴드3 탑재)를 갖추고있다.

SK텔레콤은 이런 Z폴드3·Z플립3의 특징을 고객들이 효율적으로 활용할 수 있도록 자사의 서비스인 웨이브·플로?원스토어북스?미더스?T전화 등 총 5개의 서비스를 최적화했다.

이를 통해 고객들은 갤럭시 Z 시리즈에서 웨이브와 플로의 영상 및 음악을 대화면으로 몰입감 있게 즐기거나 단말을 접어 편리하게 감상할 수 있고, 원스토어북스의 도서를 진짜 책처럼 감상할 수 있다.

한편, SK텔레콤은 갤럭시 워치4와 버즈2의 사전 예약도 진행한다. 워치4 사전예약 고객에게는 구글 플레이카드 2만원을, 버즈2 예약 고객에게는 스타워즈 커버를 제공할 계획이다.

한명진 SK텔레콤 마케팅그룹장은 “Z폴드3·Z플립3 고객의 관심사를 반영한 풍성한 혜택과 할인 프로모션을 준비했다”며, “앞으로도 고객 만족도 향상을 위해 맞춤형 혜택 및 서비스를 지속 강화해갈 것”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr