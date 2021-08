[아시아경제 권서영 기자] 서울 강북구의 한 아파트에서 화재가 발생해 일가족 5명 중 4명이 사망했다.

15일 오전 1시 40분께 서울 강북구 미아동의 22층짜리 아파트에서 불이 났다. 화재의 진원지는 13층이었으며 당시 집 안에는 할머니, 어머니, 아이 2명과 아버지가 있었다. 화재 이후 화상을 입고 병원에서 치료 중인 아버지를 제외한 일가족 4명은 사망한 것으로 파악됐다.

이 화재로 아파트 주민 수십 명이 대피했으며 일부는 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 불은 소방차 40여 대와 소방관 100여 명이 투입된 끝에 오전 3시 6분께 완전히 진화됐다. 소방 관계자 측은 방화 여부 등 정확한 화재 원인을 조사하는 중이라고 밝혔다.

