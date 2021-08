윤미향 "과거 日공항서 범죄자 취급‥불합리하고 부당한 조사"

[아시아경제 박소연 기자] 무소속 국회의원인 윤미향 전 한국정신대문제대책협의회(정대협·옛 한국정신대문제대책협의회) 대표가 과거 일본 공항에서 범죄자 취급을 받았다고 밝혔다.

윤미향 의원은 14일 일본 시민단체가 주최한 '김학순 공개 증언 30년·일본군 위안부 피해자 기림의 날' 온라인 세미나 기조 강연에서 이같이 밝혔다.

윤 의원은 과거 자신이 일본을 방문했던 사례를 언급하면서 "오사카에서 2017년 8월 11일 공항에서 바로 이상한 사무실로 끌려갔다"고 말했다.

윤 의원은 " 30분~1시간 동안 '왜 왔냐? 어디로 갈 거냐? 오사카에서 누구를 만날 것이냐?' 등 거의 취조하듯 제가 범죄자 취급을 당했다"고 언급했다.

그는 "히로시마 공항에서는 속옷을 보여주면서, 속옷도 보면서 '여기에 뭐가 들었느냐? 달러 다발이 들었느냐? 총기류가 들었느냐? 마약이 들었느냐?' 여러 가지 불합리하고 부당한 조사를 하는 방법을 통해서 겁박하고, 불편하게 만드는 그런 일들이 일어나게 된다"고 주장했다.

윤 의원은 당시는 이런 일들이 왜 일어나는지 몰랐지만, 지난 10일 MBC 'PD 수첩'의 보도로 진상이 드러났다고 주장했다.

그는 한국 국가정보원이 자신과 일본군 위안부 피해자 할머니들의 방일 때 일본 공안과 우익 단체에 정보를 줬다는 보도 내용을 소개하면서 "충격적인 것은 저 여자(윤미향) 속옷까지 벗기라는 지시를 했다는 것이 드러났다"고 말했다.

윤 의원은 "왜 박근혜 정부 때 이런 일이 일어났을까. 이건 한일 위안부 합의와 연관돼 있었다는 진실이 드러나고 있다"고 주장했다.

다만, 그가 오사카 방문 때 공항에서 범죄자 취급을 받았다고 주장한 2017년 8월은 문재인 정부 출범 이후다.

아울러 "국정원은 2007년부터 2012년까지 정대협 사무처장이었던 양노자 씨와 대표였던 저의 이메일을 수시로, 우리가 모르는 사이에 점검했다"며 "양노자 씨와 제가 간첩 활동하는지 감시했다"고 언급했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr