국민銀, 인도네시아 KB부코핀은행 증자 참여

KB 지분율에 따라 최대 4000억원 규모로 참여

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 KB부코핀은행의 지분율 67%에 해당하는 4000억원 한도로 증자에 참여한다.

14일 국민은행은 이번 증자 참여 결정에 대해 경영정상화 전략의 핵심 축인 신규 고객군 확보, 자산 양질화, IT 인프라 개선 및 디지털뱅크 전환 기반 마련을 위한 것이라고 밝혔다. 인도네시아 해외투자 유관 정부 부처 및 금융당국 OJK와 지속적인 소통을 통해 진행됐다.

국민은행 관계자는 “KB부코핀은행은 이번 증자로 최근 코로나19로 촉발된 위기를 기회 삼아 향후 인도네시아 상황 호전시 경제 성장을 지원할 수 있게 돼 장기적으로 인도네시아 베스트 은행으로 도약하기 위한 기반을 마련한다”고 밝혔다.

국민은행은 2018년 7월 KB부코핀은행의 지분 22%를 취득해 2대 주주가 됐으며 지난해 9월 67% 지분 확보를 통해 최대 주주 지위 취득 및 경영권을 확보했다. KB부코핀은행은 인도네시아 총 115개 상업은행 중 자산 규모 순위 19위로 이는 1990년대부터 인도네시아에 진출한 타 한국계 은행 자산의 약 2배 규모에 이른다. KB부코핀은행은 인도네시아 전역에 510개 네트워크와 832개의 ATM 등 광범위한 네트워크를 보유하고 있어 미래 잠재 역량이 풍부하다. 지난해 10월에는 신용평가사 피치 인도네시아로부터 AAA등급을 부여 받았다.

최근 KB 출신의 최창수 은행장 등 4명의 경영진 선임을 통해 KB부코핀은행의 경영권을 더욱 강화했고, 2대 주주인 보소와 측에서 제기한 1조6000억원의 손해배상 소송이 취하되는 등 법적 불확실성 해소로 실질적인 경영권 행사가 가능한 기반이 구축됐다.

