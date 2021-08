보수·진보단체 광복절 집회 강행…충돌 우려

[아시아경제 김진호 기자] 광복절 연휴 첫날인 14일 오전 예고대로 서울 도심을 중심으로 보수단체의 행사가 시작됐지만 경찰의 원천 봉쇄에 가로막혔다. 하지만 이들 단체들은 '국민의 자유'를 침해하는 것이라며 강행 의사를 밝혀 경찰과 충돌이 우려되고 있다.

전광훈 사랑제일교회 담임목사가 이끄는 국민혁명당은 이날 오전 6시부터 서울역을 출발해 광화문 일대를 도는 '문재인 탄핵 8·15 1000만 1인 걷기 운동' 행사를 시작했지만 경찰에 의해 도심 진입 자체가 막혔다.

단체 행진이 아닌 개별 이동 방식을 택했지만, 경찰은 집회 및 시위를 통한 코로나19 확산 가능성을 감안해 이를 허용하지 않았다.

이에 국민혁명당은 오전 9시 기자회견을 하려던 동화면세점 앞까지 경찰에 막히자 주변으로 자리를 옮겨 기자회견을 열었다. 기자회견에서 국민혁명당 관계자는 "경찰이 누구나 걸을 수 있는 인도를 막고 지하철역 대부분의 출입구를 봉쇄해 국민의 자유로운 통행을 완벽하게 차단했다"며 "인권을 말살한 문재인 대통령, 김부겸 국무총리, 오세훈 서울시장, 김창룡 경찰청장을 상대로 국가배상소송을 진행하겠다"고 했다.

진보 성향 단체들이 모인 '광복 76주년 한반도 자주평화통일을 위한 8·15 대회 추진위원회'(추진위)도 전국 곳곳에서 시위를 벌인다. 특히 서울에서는 서대문 독립문공원·국방부 인근·종로3가 일대 등 주요 거점에서 1인 시위를 할 예정이다.

민주노총도 오후 4시부터 서울역, 서대문역, 충정로역 일대에서 참가 인원 200여명 규모의 '한미전쟁연습 중단 1인 시위'를 진행한다. 이들은 '한미전쟁연습 중단' 등 구호가 적힌 헬륨 풍선을 들고 70m 간격으로 1인 시위를 할 예정이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr