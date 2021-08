GS리테일, 배달앱 요기요 인수…“퀵커머스 1위 노린다”(종합)

1만6000여 오프라인 플랫폼 연동…최단 배송 실현

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 13일 재무적 투자자인 어피너티에쿼티파트너스·퍼미라와 공동으로 구성한 컨소시엄을 통해 배달 애플리케이션(앱) 요기요를 운영하는 유한회사 딜리버리히어로코리아(DHK)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

컨소시엄의 최종 인수 금액은 8000억원이며, GS리테일은 이중 30%의 지분에 해당하는 2400억원을 투자한다. 컨소시엄은 구주 인수와 동시에 2000억원 규모의 증자를 통해 DHK의 영업 활동을 즉시 지원할 예정이며, 이중 GS리테일은 600억원을 부담해 투자금액을 총 3000억원 규모로 집행한다.

이번 인수 참여는 ▲요기요의 높은 시장 점유율과 향후 성장성 ▲온·오프 커머스의 시너지 확대 가능성 ▲DHK의 안정적 재무구조 ▲글로벌 사모펀드와 공동 참여를 통한 투자 효율성 확보 등 여러 측면을 검토한 끝에 이뤄졌다.

GS리테일은 GS25, GS더프레시, 랄라블라 등 1만6000여 소매점과 60여 물류센터망이 결합된 도심형 마이크로풀필먼트(세분화 된 주문에서 최종 배송까지의 과정)로 퀵커머스 시장에서 경쟁력을 높일 계획이다. 이를 통해 가장 넓은 지역 범위에서 가장 빠른 배달을 구현하는 퀵커머스 업계 1위 사업자의 지위로 단숨에 등극할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 또한 현재 70조원 규모로 추정되는 식자재 유통시장의 진입이나 가정간편식(HMR) 구독 서비스 등 신규 사업과 연계할 수 있는 기반도 마련이 될 것으로 기대된다.

GS리테일은 매각 대금 납입 완료를 올해 마무리하고 조직 정비, 구체 사업 전략 수립 등을 통해 연내에 퀵커머스의 가시적 사업 적용을 완료할 계획이다.

GS리테일 관계자는 “이번 인수로 퀵커머스 사업 역량이 강화돼 1만6000여 오프라인 플랫폼과 온라인 고객을 연결하고 퀀텀점프 하는 계기가 마련된 것으로 평가한다”며 “보유 역량을 활용한 시너지 창출 외에도 다양한 신사업 전개의 기회도 적극 모색해 가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr