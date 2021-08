[아시아경제 유현석 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 33,200 전일대비 650 등락률 -1.92% 거래량 744,190 전일가 33,850 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 GS리테일, 간편결제 'GS페이' 론칭 … 온·오프 커머스 시너지 확대외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수[특징주]GS리테일, 2분기 실적 부진에 약세 close 은 컴바인드 딜리버리 플랫폼 인베스트먼트의 주식 30만주를 3000억원에 취득한다고 13일 공시했다.

취득 후 GS리테일의 컴바인드 딜리버리 플랫폼 인베스트먼트 지분율은 30%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 10월31일이다. 회사 측은 이번 주식 취득의 목적에 대해 "딜리버리히어로코리아 인수를 위한 재원 마련"이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr