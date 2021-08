기본소득국민운동본부 "경기도 전 도민 재난지원금 지급 환영"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 기본소득국민운동본부(상임대표 강남훈)는 경기도의 '전 도민 재난지원금 지급'에 대해 "서민 경제에 큰 역할을 할 것"이라며 환영 논평을 냈다.

기본소득운동본부는 13일 논평을 통해 "경기도의 이번 제5차 재난지원금이 복지적 측면도 있지만 소비를 촉진하고 경제를 활성화하는 데 방점이 있다"며 "소멸성 지역화폐로 골목상권에 한정하게 하는 방안을 통해 서민 경제에 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 긍정 평가했다.

이어 "소득 상위 12%에 재난지원금을 지급하는 게 적절하지 않다는 비판도 있지만 선별 재난지원금은 복지 사각지대를 발생하게 하고 불공정 문제를 야기한다"고 주장했다.

특히 "이번 경기도의 재난지원금 지급이 각 지역의 특성에 맞는 지방자치단체의 역할을 수행한 것"이라며 "다른 지방자치단체들 역시 다양성을 인정받으며 목소리를 내줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

앞서 이재명 경기도지사는 이날 온라인 기자회견을 통해 경기도 전 도민에게 1인당 25만 원씩 제5차 재난지원금을 지급하겠다고 밝혔다.

기본소득운동본부는 기본소득 및 전 국민 기본권 실현을 위한 국민운동을 펼치기 위해 지난해 12월 출범한 시민단체다. 현재 18개 광역본부(경기2본부 포함)를 비롯해 전국에 60여 개의 지자체 본부를 두고 있다. 또 농어촌본부, 디지털본부, 문화예술인본부, 청년본부, 중소벤처본부 등 5개의 계층별 본부도 있다.

