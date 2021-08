롯데온·롯데면세점, ‘랜선 듀티프리런’ 행사…최대 80% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온과 롯데면세점은 오는 16일부터 31일까지 ‘면세점 미리 가기 2탄 : 랜선 듀티프리런’ 행사를 진행한다고 15일 밝혔다. MSGM, 끌로에 등 해외 명품 80여 개 브랜드의 2만여 상품을 최대 80% 할인 판매한다. 행사카드로 결제하면 10% 추가 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다.

면세점 미리 가기 행사는 매월 특정 브랜드를 선정해 특가에 선보이고 있다. 이번 달에는 20~30대에게 인기가 많은 ‘MSGM’을 선정해 100여 개 상품을 최대 40% 할인한다. MSGM은 롯데온과 롯데면세점이 면세 재고 명품 행사에서 처음으로 선보이는 브랜드로, 티셔츠 및 맨투맨을 5만원대부터 판매한다.

롯데온은 이번 행사부터 주문 후 바로 배송이 가능한 빠른 배송 상품의 비중을 70%까지 늘렸다. 빠른 배송 상품의 경우 결제 후 바로 배송이 가능해 예약 배송 상품보다 최대 2주 정도 빠르게 상품 수령이 가능하다.

롯데온 관계자는 “MSGM, 끌로에 등 인기 명품 브랜드를 최대 80% 할인된 가격에 선보인다”며 “이번 행사부터는 구매 후 빠르면 다음 날 수령이 가능한 빠른 배송 상품의 비중을 늘린 만큼 상품과 배송에 대한 고객 만족도가 높을 것으로 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr