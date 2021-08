"화훼농가에 조금이라도 힘이 됐으면 좋겠어요" … 경남대 미디어영상학과, 농식품부 '2021 꽃으로 마음 전하세요' 공모전 우수상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 미디어영상학과 학생들이 농림축산식품부가 주최한 '2021 꽃으로 마음을 전하세요' 유튜브 영상 공모전에서 우수상을 받았다.

13일 경남대에 따르면 이번 공모전은 코로나19로 힘든 화훼농가를 살리기 위해 열렸으며, 꽃을 선물하는 내용 등 일상 속 꽃 생활화 주제로 관련 영상을 공모받았다.

미영과 3학년 김보경, 박나경, 박은빈, 이가희, 김광헌 학생은 꽃이 특별한 날에만 소비하는 사치품이라는 인식을 바꾸고자 일상 속에서 꽃에 담긴 꽃말을 자연스레 활용해 얘기하는 ‘대화(花)가 필요해'라는 주제의 영상을 제작해 우수상을 받았다.

김보경 학생은 "우리의 작품이 코로나19로 힘든 화훼농가를 살리고 꽃 소비 촉진에 조금이라도 힘이 되면 좋겠다"고 소감을 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr