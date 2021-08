HMM, 高 운임에 상반기 영업익 2조4000억원…사상 최대

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,150 전일대비 1,500 등락률 -3.69% 거래량 5,650,674 전일가 40,650 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 HMM, 2분기 영업익 1조3890억원…전년 比 10배 증가국내 조선 수주 3개월 연속 1위!! 조선 관련株 TOP5 종목은?HMM, 결국 파업하나…수출대란 우려 close 은 올 2분기 연결기준 영업이익이 1조3889억원으로 전년동기 대비 901% 증가한 것으로 집계됐다고 13일 공시했다.

같은기간 매출은 2조9067억원으로 전년동기 대비 111.3% 늘었고, 당기순이익은 2105억원으로 648.0% 증가했다.

올해 상반기 매출은 총 5조3347억원으로 전년동기 대비 98.4% 증가했고, 영업이익은 2조4082억원으로 같은 기간 대비 1661.6% 올랐다. 당기순이익은 3646억원으로 전년동기 대비 흑자전환 했다.

HMM은 물동량 증가로 컨테이너 적취량이 전년동기 대비 약 8.4% 증가했으며 특히 아시아~미주 노선 운임 상승과 유럽 및 기타 지역 등 전노선의 운임이 상승하면서 시황이 크게 개선됐다고 설명했다.

항로합리화, 화물비용 축소 등 원가 구조 개선과 운임상승 효과로 인해 컨테이너 사업과 벌크부문 모두 영업이익을 달성했다. 회사는 "우량화주 확보와 운영효율 증대 및 비용절감 방안을 정교화해 글로벌 선사 수준의 경쟁력을 갖춰 나가도록 지속적으로 노력할 방침이다"고 말했다.

컨테이너 부문은 미국 경제 불확실성 상존과 코로나19 변이 바이러스 재확산, 항만 적체 등으로 인한 선복 및 기기 부족 현상이 이어지면서 시황 강세가 유지될 것으로 전망했다.

상반기 투입한 1만6000TEU급 초대형 컨테이너선 8척의 안정적인 화물 확보와 3분기 전통적 성수기 도래에 따라 추가 화물 확보 노력도 지속한다.

벌크부문은 코로나19 사태 회복 지연으로 물동량 개선 전망과 동절기 성수기 기대감으로 전반적인 시황 강세를 전망했다. HMM은 고객중심의 차별화된 해운 서비스 제공, IT 시스템 개선 등 경영혁신을 통한 내부역량 강화와 영업 체질개선 등 경쟁력 강화에 주력한다는 방침이다.

HMM은 "현재 가능한 모든 수단을 동원해 임시 선박을 지속적으로 투입하고 있으며 대표 국적선사로서 책임감을 갖고 수출기업들의 화물이 차질없이 안전하게 운송 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr