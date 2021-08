진주시자원봉사센터, “코로나19 예방접종 지원 봉사자 여러분 힘내세요”

코로나19 예방접종센터 지원 자원봉사자에 응원 키트 전달



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시자원봉사센터는 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종센터에 배치돼 접종 지원 활동을 하는 200명의 자원봉사자에게 쿨 스카프 등 4종으로 구성된 응원 키트를 전달했다.

이날 전달된 응원 키트는 한국서부발전㈜의 지정 기탁에 따라 중앙자원봉사센터와 경상남도자원봉사센터, 진주시자원봉사센터가 공동으로 코로나19 예방접종센터 자원봉사자들의 건강한 자원봉사활동을 지원하고 응원하기 위해 마련됐다.

방만혁 진주시 자원봉사단체협의회장은 “현장에 투입된 자원봉사자들이 무더운 날씨로 피로감이 많이 누적된 상태인데 응원 카트를 받으니 힘이 난다”며 “앞으로도 우리 이웃의 안전을 지키기 위해 더욱 최선을 다해 봉사에 임하겠다”고 소감을 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr