[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 화정2동 보장협의체(위원장 고희자)가 13일 지속적인 폭염으로 힘들어하는 취약계층 25세대에 시원한 여름을 보내실 수 있도록 에어컨 및 선풍기 등 냉방기기를 지원하기 위한 행사를 펼쳤다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr