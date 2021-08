[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 13일 세종시 연기면 국립세종수목원 축제마당에서 ‘무궁화, 온 세상을 물들이다’를 주제로 ‘제31회 나라꽃 무궁화 전국축제’를 열었다. 이날 개막식에선 ‘무궁화 문화작품 공모전’ 시상식도 함께 진행됐다. 축제는 이날부터 15일까지 열린다. 산림청 남태헌 차장(왼쪽 세 번째)이 행사장 관계자들과 행사 진행과정을 논의하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr