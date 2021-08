㈜두산, 청소년 정서함양 프로그램 '시간여행자' 전시회 개최

[아시아경제 김흥순 기자] ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 93,800 전일대비 4,300 등락률 -4.38% 거래량 64,820 전일가 98,100 2021.08.13 14:12 장중(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'반도체 슈퍼사이클에 알짜 계열사 떴다"헬스장·수영장 갔다와도 7일 격리"…4단계 전 방역 고삐죄는 기업들 close 은 청소년 정서함양을 목표로 진행하고 있는 사회공헌 프로그램 '시간여행자'의 결과물을 선보이는 전시회를 오는 18일까지 서울 혜화동 혜화아트센터에서 개최한다고 13일 밝혔다.

시간여행자는 2012년 시작된 ㈜ 두산의 사회공헌 프로그램이다. 청소년들의 올바른 가치관 형성과 건강한 성장을 지원하기 위해 중학교 자유학기제 수업 과정으로 운영되고 있다. 프로그램은 ▲인문학 ▲나눔인성 ▲사진·영상교육으로 구성됐다.

이번 전시회에서는 '빛나?(꾸밈 없이 있는 그대로의 모습으로도 충분히 빛나는 우리)'를 주제로 참여학생들의 사진과 에세이 150여점이 소개된다. 전시회는 오는 15~27일 서울 을지로4가 '을지로 아뜨리애'에서도 진행된다.

앞서 ㈜ 두산은 지난해부터 코로나19 상황에서도 진행할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 기획하고, 기존 사회공헌 프로그램을 비대면으로 전환해 실시하고 있다.

발달장애 청소년들의 생활체육을 지원하는 '우리두리' 프로그램의 경우 커리큘럼을 개편해 국내 최초로 비대면 온라인 생활체육 교실을 운영했다. 임직원들의 걸음 수에 비례한 기부금을 지역사회에 후원하는 '나눔걷기 캠페인'과 임직원의 개인적인 기념일에 기부에 참여하는 모금이벤트 '기부하기 좋은 날' 등도 진행한 바 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr