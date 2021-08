우미·신동아, '과천 지식정보타운 린파밀리에' 13일 사이버 견본주택 개관

[아시아경제 류태민 기자] ‘과천 지식정보타운 린 파밀리에’가 13일 사이버 견본주택을 열고 분양에 나선다. 이 아파트는 우미건설과 신동아건설이 함께 참여한 민간참여 공공분양 아파트로 과천 지식정보타운 S8블록에 위치한다.

단지는 지하 2층~지상 29층 5개 동, 전용 46·55·84㎡로 구성된다. ▲공공분양 318가구 ▲신혼희망타운 (공공분양) 227가구 ▲신혼희망타운 (행복 주택) 114가구 등 총 659가구 규모다. 이번에 분양되는 물량은 공공분양 318가구와 신혼희망타운(공공분양) 227가구 등 총 545가구다. 신혼희망타운(행복주택) 114가구는 추후 공급될 예정이다.

이 아파트는 수도권제1순환고속도로, 강남순환고속도로 등 광역교통망이 인접하고 안양~성남 간 고속도로가 제2경인고속도로와 연결되면서 서해안고속도로, 경부고속도로 등 접근성도 좋다. 지구 내 지하철 4호선 과천 지식정보타운역이 신설·개통될 예정이다.

단지 바로 옆에 초·중학교 부지가 계획돼 있고, 주변에 근린공원도 조성 예정이다. 과천 지식정보타운 중심상권과 가깝고, 평촌·인덕원 상권도 동시에 이용할 수 있다. 남향 위주로 배치와 일부 가구를 제외하고 선호도 높은 4베이, 판상형 타입으로 조성된 점도 수요자들의 관심을 끌 만한 요소다.

공공분양 일정은 한국부동산원 청약홈에서 8월 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약접수를 진행한다. 당첨자 발표는 31일이며, 정당계약은 11월 8일~13일이다.

신혼희망타운은 LH청약센터에서 8월 31일~9월 1일 청약을 받는다. 당첨자 발표는 9월 15일, 정당계약은 12월 13일~17일이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr