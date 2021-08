김부겸 국무총리가 13일 서울 강남구 역삼동 팁스타운에서 열린 '국무총리-청년·여성 스타트업 간담회'에 앞서 스타트업 기업 스케치소프트 직원들과 대화하고있다. 김 총리는 이날 청년·여성 스타트업 기업인들을 만나 업계 건의를 듣고 정부의 지원 방안을 설명했다./김현민 기자 kimhyun81@

