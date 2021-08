[특징주]인터파크, 폭발적 성장 e커머스…인터파크 확장성에 꽂힌 카카오·야놀자

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 시장이 급락하는 가운데 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 930 등락률 +11.25% 거래량 42,755,006 전일가 8,270 2021.08.13 11:45 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 주가가 강세다. 국내 최초 e커머스 기업인 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 930 등락률 +11.25% 거래량 42,755,006 전일가 8,270 2021.08.13 11:45 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 인수전에 야놀자를 비롯해 10곳 이상이 예비 입찰 참여를 검토하고 있다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

13일 오전 11시5분 인터파크는 전날보다 12.82% 오른 9330원에 거래되고 있다.

이날 한 경제지는 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 930 등락률 +11.25% 거래량 42,755,006 전일가 8,270 2021.08.13 11:45 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 매각 주관사인 NH투자증권은 야놀자·KG그룹 등 10여 곳의 잠재 후보자와 비밀 유지 약정을 맺고 투자설명서를 발송했다고 보도했다. 야놀자와 트립닷컴, 카카오 등 플랫폼 업체와 롯데그룹을 비롯한 유통 업체들은 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 930 등락률 +11.25% 거래량 42,755,006 전일가 8,270 2021.08.13 11:45 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 투자를 검토하고 있다. 가장 유력한 인수 후보로는 카카오가 거론된다. 최근 카카오T를 통해 국내선 항공 예약 서비스를 선보이며 사업을 다각화하고 있는 만큼, 공연·여행 시장에서 높은 점유율을 확보한 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 930 등락률 +11.25% 거래량 42,755,006 전일가 8,270 2021.08.13 11:45 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 에 관심을 쏟을 수밖에 없다는 분석이다.

글로벌 업체로 도약을 노리는 야놀자도 유력한 인수 후보로 꼽힌다. 업계 관계자들에 따르면 야놀자는 아직 내부적으로 인수와 관련해 결정한 사안은 없지만 숙박을 비롯해 교통, 레저, 먹거리, 쇼핑 등을 아우르는 종합 여가 플랫폼으로 확장하는 것을 노리는 만큼 매물 검토에 한창이라는 설명이다. 최근 KG그룹이 전자 결제를 비롯해 기존 사업과 시너지를 낼 수 있다는 판단에 인수전 참여를 고려 중인 것으로 알려졌다.

코로나19로 여파로 국내 전자상거래 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. 시장조사업체 이마케터에 따르면 지난해 한국의 이커머스 매출은 1041억달러(약 120조4000억원)로 전년대비 19.5% 증가했다. 중국, 미국, 영국, 일본에 이어 전세계 5위다. 통계청 등에 따르면 우리나라의 전자상거래 시장 규모는 2025년 270조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr