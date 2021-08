고창군 ‘높을고창몰’ 입점 업체 추가 모집

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 통합 온라인쇼핑몰 높을고창몰에서 신규 입점 업체를 추가 모집한다고 13일 밝혔다.

높을고창몰은 코로나 이후 온라인시장 확대 및 소비자 비대면 소비심리에 대응하기 위해 구축한 군 직영 온라인쇼핑몰로 지난 4월 정식 운영을 시작해 현재 활발하게 운영 중이다.

또 판매 활성화를 위해 인터넷 생방송 라이브커머스를 직접 운영하고 있으며 우체국쇼핑, 메가마트, 두타몰 등 다양한 판매 채널을 확대해 홍보 마케팅 활동을 하고 있다.

현재 1,2차 입점 업체 모집으로 군 관내 109개 업체가 입점했으며 250여개의 상품이 등록돼 판매 중이다.

이번 3차 입점 업체 모집은 오는 20일까지 진행된다.

신청은 군에 주소를 두고 군에서 생산, 가공된 상품에 대한 합법적 통신 판매 자격을 갖춘 개인 또는 단체면 누구나 입점 신청이 가능하다.

서류접수는 군 농업기술센터 높을고창몰TF팀으로 직접 방문해 접수하거나 이메일을 통해 접수하면 된다.

현행열 농업기술센터 소장은 “코로나19로 커지는 온라인시장에 적극 대응하기 위해 구축한 높을고창몰이 이제는 잘 자리매김하고 있다”며 “이번 모집을 통해 군 관내에 더 다양한 업체들이 입점돼 소비자의 상품 선택의 폭을 넓혀 매출 증대에 기여하길 바란다”고 말했다.

