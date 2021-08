13일 인천국제공항 2터미널 지하1층 서편 외부공간에 마련된 코로나19 검사센터에서 한 외국인이 검사 안내를 받고 있다. 질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 누적 확진자는 1990명 증가한 22만182명이라고 발표했다. 국내 발생 확진자는 1913명, 해외 유입 확진자는 77명이다. /문호남 기자 munonam@

