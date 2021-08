◆메타버스 비긴즈= 가상융합과 인공지능 연구에 매진하고 있는 저자가 메타버스의 모든 것을 분야별로 간명하게 풀어냈다. 메타버스 혁신 사례와 이론, 분석을 바탕으로 메타버스의 기원과 성장 과정, 미래의 변화 등을 조망한다. 메타버스를 개별 비즈니스에서 공공영역으로까지 확장해 기술적·경영학적 분석을 시도했다.(이승환 지음/굿모닝미디어)

