'에이스스퀘어 관악점' 오픈…"지상 6층 규모 도심속 초대형 매장"

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 50,200 전일대비 800 등락률 -1.57% 거래량 305 전일가 51,000 2021.08.13 09:40 장중(20분지연) 관련기사 "리클라이너 앉아 영화 관람"…에이스침대-CGV 콜라보 에이스침대, 지난해 매출 2895억원 기록'소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목 close 가 서울 관악구 봉천동에 대형 프리미엄 매장인 '에이스스퀘어 관악점'을 오픈했다고 13일 밝혔다. 에이스스퀘어 관악점은 약 935.5㎡(283평) 면적에 지상 6층 규모를 자랑하는 서울 도심 속 초대형 매장이다.

이번에 오픈한 관악점은 에이스스퀘어 31호점으로 인근에 대형 가전매장이 밀집돼 있는 지하철 서울대입구역과 봉천역 사이에 위치했다. 각 층별 다양한 컨셉과 고급스러운 인테리어로 제품이 전시돼 갤러리에 온 듯한 분위기 속에서 매트리스를 체험할 수 있다.

8개의 다양한 매트리스 라인업의 제품이 진열돼 자신에 맞는 매트리스를 체험하는 것은 물론 침대 전문가와의 상담과 추천을 통해 개인 체형과 수면 습관에 맞는 침대를 고를 수 있다.

에이스침대 관악점에는 신제품 '자나' '폴리아'를 비롯해 패밀리 침대로 손꼽히는 'BMA-1150', 클래식 스타일의 침대 'BSA103-3' 'BSA-143' 등 다양한 제품이 진열돼 있다. 최근 이사와 혼수 제품 구매 시 프리미엄 가구에 투자하는 고객 트렌드를 고려해 노르웨이 에코르네스사의 리클라이너 '스트레스리스(Stressless)' 등을 만나볼 수 있는 체험존이 마련됐다.

에이스스퀘어 관악점에서는 매장 오픈을 기념해 ▲200만원 이상 구매 시 베개 속통 증정 ▲300만원 이상 구매 시 플랫러그 증정 ▲500만원 이상 혼수 및 이사 고객 대상 리텐다드 호텔 베딩Q 제품 증정 등 구매 금액별로 사은품을 제공하는 행사를 진행한다. 구매 고객이 자신의 SNS에 에이스스퀘어 관악점 방문 후기를 작성하면 고급 디퓨저를 증정하는 이벤트도 함께 열린다.

