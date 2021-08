[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 씨이랩=본점 소재지 서울특별시 강남구 언주로 617, 3층에서 서울특별시 강남구 언주로 617로 변경

◆ 주성엔지니어링=SK하이닉스와 145억원 규모 반도체 제조장비 공급 계약 체결

◆ 서희건설=탄벌4지구지역주택조합에 377억원, 탄벌지역주택조합에 286억원 규모 채무보증 결정

◆ 씨아이에스=제7기(2021년) 반기 결산 시 파생상품 평가손실 인식

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr