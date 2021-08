경남대 스마트기계융합공학전공, CATIA 인증시험 합격자 12명 배출

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 스마트기계융합공학전공은 최근 다쏘시스템에서 주관한 카티아(CATIA) 인증시험에 12명의 합격자를 배출했다고 12일 밝혔다.

카티아는 프랑스 다쏘시스템(Dassault Syst?mes)에서 개발한 3D 설계 및 엔지니어링 소프트웨어로 전 세계의 자동차, 항공, 철도차량, 조선, 금형, 토목 설계 등에 광범위하게 사용되고 있다.

이번 시험에는 스마트기계융합공학전공의 신입생 14명이 응시했는데, 이들은 스마트제조 고급인력 양성사업의 지원을 받아 개설한 CATIA V5 교육과정을 2주간 수강하며 자격시험에 대비했다.

그 결과 응시인원 중 총 12명이 'CATIA V5 Certificate' 인증서를 취득하게 되면서 85%의 높은 합격률을 달성하게 됐다.

이태일 스마트기계융합공학전공 주임교수는 "신입생들이 CATIA 수업을 이수 후 인증서를 취득해 제조 분야 전문 인력이 되기 위한 첫걸음을 시작했다"며 "4차산업혁명 시대에 맞춘 스마트 제조 전문가 양성을 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 경남대 스마트기계융합공학전공은 스마트기계 산업 분야의 지역 핵심 인력 양성을 위해 창원시와 경상남도, 산업통상자원부가 함께 2020년에 신설한 학과로, 4차 산업혁명에 대비한 고급 인재 양성을 목표로 다양한 교육프로그램을 지원하고 있다.

